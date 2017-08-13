﻿ Стрельбу по нарушителям открыли казахстанские пограничники

Стрельбу по нарушителям открыли казахстанские пограничники

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Стрельбу по нарушителям открыли казахстанские пограничники

Фото zakon.kz

По данным погранслужбы, на казахстанско-кыргызском участке границы вечером 12 августа пресечено нарушение государственной границы Казахстана группой неизвестных лиц. По предварительным данным, нарушителей было 15 человек,передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пограничный наряд погранзаставы "Жасоркен" Таразского пограничного отряда обнаружил, что группа людей прокладывает проход в спиральном барьере, прикрывающем государственную границу Казахстана с Кыргызстаном.

"Законным требованиям пограничников о прекращении противоправных действий нарушители не подчинились и применили физическое воздействие в отношении пограничного наряда, используя подручные средства. Пограничники получили различные травмы. Старшим пограничного наряда, после предупредительного выстрела вверх, было применено оружие в отношении нападавших (произведено два выстрела)", — говорится в сообщении.

В результате один из нападавших был ранен, остальные подхватив его, скрылись в направлении ближайшего населенного пункта на территории Казахстана. Позднее стало известно, что получивший ранение скончался.

На участке Таразского пограничного отряда усилены пограничные наряды, переброшены дополнительные силы и средства Погранслужбы КНБ.

В настоящее время проводятся поиск и установление личностей нападавших.

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