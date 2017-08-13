﻿ За 10 дней 300 несовершеннолетних в Актюбинской области нарушили закон

За 10 дней 300 несовершеннолетних в Актюбинской области нарушили закон

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За 10 дней 300 несовершеннолетних в Актюбинской области нарушили закон

С 1 по 15 августа полиция проводит рейды в ночное время по увеселительным заведениям с целью выявления несовершеннолетних без сопровождения родителей.

За 10 дней в ОВД за совершение различных правонарушений доставлено свыше 300 несовершеннолетних, привлечено к ответственности около 200 родителей за нахождения подростков в ночное время вне дома, а также 10 индивидуальных предпринимателей за реализацию спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года.

Ювенальная полиция МПС ДВД Актюбинской области с нового учебного года планирует встречи с родительскими комитетами учебных заведений.

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