﻿ В ВКО убили мать и двух ее дочек

В ВКО убили мать и двух ее дочек

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В ВКО убили мать и двух ее дочек

Младшей из дочерей не было еще и года.

Трагедия произошла 10 августа вечером селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО. В одном из частных домов были найдены тела двух маленьких девочек и их матери, пишет Altaynews.kz.

Тревожная весть поступила на канал 102 дежурной части РОВД в 19 часов. Выехавшая на место оперативная группа обнаружила в одном из частных домов райцентра бездыханные тела двух девочек и молодой женщины с признаками насильственной смерти. Младшей из дочерей 34-летней жительницы райцентра не было еще и года.

Как сообщили в районной прокуратуре, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования, возбуждено уголовное дело. В Улкен Нарын прибыла следственно-оперативная группа ДВД ВКО. Проводятся следс

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